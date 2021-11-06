В ФРГ выступили против продления сроков эксплуатации оставшихся в стране АЭС

Президент Федерального управления по безопасности обращения с ядерными отходами (BASE) Германии Вольфрам Кёниг выступил против более длительных сроков эксплуатации оставшихся в стране атомных электростанций. Свою точку зрения он высказал в субботу агентству DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дискуссия о возможном продлении сроков эксплуатации последних атомных электростанций в Германии ни в коем случае не способствует необходимой трансформации энергоснабжения", - отметил Кёниг. При этом он добавил, что обсуждение более длительного периода службы ядерных реакторов в настоящее время находится на уровне, "полностью оторванном" от "технических, лицензионных и политических реалий".

Вместе с тем глава BASE подчеркнул, что возрождение атомной энергетики в Германии создаст проблемы на нескольких уровнях. Так, по его словам, спустя 60 лет после начала применения атомной энергетики вопрос о конечном хранении особо опасных отходов "по-прежнему остается без ответа во всем мире". Если ФРГ откажется от своего намерения прекратить использование атомной энергетики к концу 2022 года, "на карту вновь будет поставлен" поиск безопасного хранилища ядерных отходов.

"Атомная энергетика неустойчива. Она приводит к образованию очень опасных отходов, ответственность за которые придется нести целым поколениям", - продолжил Кёниг. Возобновляемые источники энергии, по его мнению, намного экономичнее.

В пятницу и.о. министра охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце высказалась против возвращения страны к атомной энергетике в свете роста цен на энергоносители. По ее мнению, подлинная энергетическая реформа возможна только при условии расширения возобновляемых источников. Тот, кто одновременно отказывается от угольной и атомной энергетики, как заметила Шульце, должен "заняться чем-то новым".

В прошлом году Бундестаг одобрил законопроект правительства страны по выходу из угольной энергетики самое позднее к 2038 году. Еще раньше - в 2011 году - Берлин решил отказаться от мирного атома, это стало реакцией на катастрофу на японской АЭС "Фукусима-1". Как считают эксперты, в период перехода на возобновляемые источники возрастет роль природного газа.