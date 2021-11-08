В Греции тайно вводили антипрививочникам вакцину вместо физраствора

Европа 8 ноября 2021 06:54 (UTC+04:00)
В Греции тайно вводили антипрививочникам вакцину вместо физраствора

В Греции антипрививочники платили 400 евро врачам для того, чтобы те кололи физраствор вместо вакцины. Однако врачи брали деньги и кололи им Phizer, чтобы избежать неприятностей на работе. Об этом сообщил греческий канал Mega TV, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Об этом стало известно в субботу вечером. Местные СМИ рассказали о случаях подделки сертификатов о вакцинации. Считается, что врачи по всей стране выдавали гражданам документ без прививки или после введения физраствора. По предварительным подсчетам, поддельные сертификаты получили более 100 тысяч человек. В местном МВД сообщили, что мошенников меньше, но такая проблема все же существует.

Греческий журналист Сократ Грамматикополос говорит, что сейчас непривитые греки сдают ПЦР-тесты два раза в неделю, это могло подтолкнуть людей к подобным обманам с прививками.

"Люди, чтобы, как говорится, избавиться от головной боли, пошли на вакцинацию, в том числе с помощью нелегальных методов. К сожалению, и врачи пошли навстречу, еще летом были введены штрафы до 300-500 евро. Для небольших предприятий тоже был введен штраф в размере 1,5 тысячи. Сейчас обсуждается наказание тех медицинских работников, которые тоже пошли на нарушение закона, вплоть до лишения лицензии на деятельность", - сказал он.

Журналист считает, что те, кто получил вакцину по поддельному сертификату, вряд ли будут подавать в суд, потому что им самим тогда придется отвечать.

Теперь власти Греции должны оценить реальную эпидемиологическую обстановку в стране. Вероятно, ужесточат антиковидные меры.

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