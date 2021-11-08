Норвегия направит более 1 млн € на полярные исследования

Правительство Норвегии выделит 10 млн норвежских крон, или свыше 1 млн €, на программу по исследованию Северного Ледовитого океана. Об этом сообщило в понедельник Норвежское телеграфное бюро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Финансирование будет направлено программе GoNorth ("Идем на север"), главной целью которой является расширение знаний о Северном Ледовитом океане. Программа объединяет ученых из нескольких норвежских университетов и научных центров, это в том числе Норвежский полярный институт, Университетский центр на Шпицбергене, Центр Нансена и Норвежский арктический университет. В рамках исследования запланировано три исследовательских экспедиции, первая из них должна состояться в октябре - ноябре 2022 года.

По словам министра рыболовства и политики в отношении океана Бьёрнара Скьерана, GoNorth "поддерживает позицию Норвегии как арктической нации".

Как указал один из руководителей программы, ученый из Норвежского арктического университета Маттиас Форвик, изучение океанического дна может дать дополнительные сведения для борьбы с изменением климата. В частности, поможет узнать, "как этот регион реагировал на происходившие ранее изменения температур и, например, на выбросы метана".