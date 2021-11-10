В ВОЗ предположили, когда может завершиться пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), возможно, объявит об окончании пандемии нового коронавируса, когда не будет перегружена система здравоохранения. Об этом во вторник заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью газете La Vanguardia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны научиться жить с вирусом, - отметил он. - Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от ковида, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию".

По его словам, согласно "довольно надежным оценкам", к февралю будущего года в Европейском регионе из-за ковида могут умереть еще полмиллиона человек, если тенденция с распространением инфекции не изменится. "Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась", - уточнил он.

"Пару месяцев назад главной проблемой было наличие [вакцин], теперь [же] проблема - скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости", - отметил Клюге, добавив, что собирается "создать рабочую группу в Европе", связанную с вопросами вакцинации.