Еврокомиссия повысила прогноз цены на нефть Brent до $78,9 за баррель в 2022 году

Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз цены на нефть марки Brent до $78,9 за баррель в 2022 году, в весеннем прогнозе этот показатель составлял $61,6. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе ЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Еврокомиссия ожидает коррекции цены на 2023 году до $72,3 за баррель.