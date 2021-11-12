В Австрии могут вести локдаун для невакцинированных
В Австрии могут ввести строгие ограничительные меры против коронавируса COVID-19 для граждан, не сделавших вакцину, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Я не вижу причин, по которым две трети (жителей страны - ИФ) должны жертвовать своей свободой из-за того, что одна треть мешкает. Как мне кажется, очевидно, что люди, сделавшие вакцину, не должны страдать от локдауна из солидарности с теми, кто ее не сделал", - заявил канцлер Австрии Александр Шалленберг.
Он отметил, что "локдаун для невакцинированных", скорее всего, неизбежен.
В прошлом месяце Шалленберг уже говорил о том, что новые строгие меры могут быть введены в отношение людей, не сделавших вакцины, в том случае, если число заражений COVID-19 продолжит расти.
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