Франция заинтересована в сотрудничестве с Россией для возвращения Ирана в ядерную сделку

Франция заинтересована в тесном сотрудничестве с Россией для скорейшего возвращения Ирана к выполнению условий ядерной сделки. Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана и главы оборонного ведомства Флоранс Парли по итогам встречи с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Два министра также обсудили тесное сотрудничество между РФ и "евротройкой" (Британия, Франция и ФРГ) с целью добиться оперативного возобновления переговоров с Ираном, чтобы он как можно быстрее вернулся к выполнению СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе исламской республики]", - отмечается в тексте.