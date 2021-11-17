Назван эпицентр пандемии коронавируса

Европа вновь стала эпицентром пандемии коронавируса, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

По данным агентства, в последнее время на данный регион приходится половина последних случаев инфицирования и смерти от COVID-19 в мире. Это самые высокие показатели с апреля 2020 года, когда вирус достиг своего первоначального пика в Италии.

В связи с этим ряд европейских стран рассматривает возможность повторного введения ограничений в целях предотвращения распространения COVID-19 в преддверии Рождества. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении в стране трехнедельного частичного локдауна. Федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг не исключил, что власти примут решение о строгой изоляции для непривитых людей. Власти Италии с 1 декабря будут предлагать третью дозу вакцины людям старше 40 лет.

По данным Евросоюза, около 65 населения Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), в которую входят страны ЕС, а также Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, получили две дозы вакцины, однако в последние месяцы темпы вакцинации замедлились. Отмечается, что большинство стран ЕС делают дополнительные прививки пожилым людям и людям с ослабленной иммунной системой.

В то же время ученые заявляют, что приоритетным направлением должно быть расширение вакцинации для большей части населения. Это позволит избежать принятия таких мер, как изоляция, предупреждают они.