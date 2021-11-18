Бельгийцам придется вновь носить маски в помещении и работать удаленно

Правительство Бельгии приняло решение об ужесточении ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса: в стране вновь становится обязательным ношение масок в помещении, а сотрудников переводят на дистанционный режим работы минимум на четыре дня в неделю, пишут в среду европейские СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Маски нужно будет носить всем находящимся в закрытых помещениях, например, в кафе и ресторанах, при этом за столиками можно будет сидеть и без защитных средств. Нормы будут распространяться на жителей страны старше 10 лет, ранее возрастным ограничением было 12 лет. До середины декабря бельгийцам придется работать из дома четыре дня в неделю, а затем - три дня.

Официальное решение по ночным клубам пока оглашено не было, однако не исключается, что им придется проверять посетителей на COVID-19, чтобы избежать ношения масок.