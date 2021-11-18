Законодатели ЕС согласовали правила действий технологических компаний в Европе

Представители ведущих политических партий в Европейском парламенте (ЕП) согласовали правила деятельности в Европе крупных технологических компаний с целью ограничения антиконкурентной практики в цифровой экономике. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Договоренности, которые касаются компаний с капитализацией не менее $480 млрд, предусматривают меры по пресечению использования технологическими гигантами доминирующего положения в секторе для подрыва услуг конкурентов. Предлагаемые правила также повысят возможности национальных органов в проверке приобретений крупными игроками более мелких конкурентов.

Расширения полномочий регуляторов на местах добиваются от Брюсселя прежде всего Франция, Германия и Нидерланды.

Законодатели также всесторонне обсуждали возможность запрета целевой рекламы, которая является значительным источником дохода для крупнейших заокеанских компаний, однако в рамках компромисса депутаты Европарламента согласились не запрещать эту практику, а ввести строгие ограничения, включая защиту интересов детей, и ужесточить требования к прозрачности контента.

Соглашение, достигнутое группой депутатов Европарламента, позволит законодателям ЕС проголосовать за такой пакет уже на следующей неделе. Затем свод правил должен быть согласован со странами ЕС, прежде чем они обретут законодательную силу. Брюссель планирует ввести подобное регулирование в будущем году, отмечает издание.