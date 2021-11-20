Полиция ранила двух человек в ходе акции противников локдауна в Роттердаме

В массовые беспорядки переросла акция протеста противников очередного локдауна в Роттердаме. Полиция открыла предупредительный огонь, в результате чего ранения получили два человека, сообщает Trend со ссылкой на РБК.

Официальный представитель местной полиции Патрисия Весселс признала, что полиция действительно открыла огонь в ответ на действия участников беспорядков. «Мы знаем, что два человека пострадали. Полицейские действительно открыли огонь, потому что была угроза жизням», - сказала она. По словам Весселс, будет проведено расследование, которое установит, почему пострадали люди.

По данным полиции толпы бунтовщиков жгли автомобили и бросали камни в полицейских, которые в ответ применяли водометы.

Поводом для акции протеста стало решение правительства ограничить работу ресторанов, баров, кинотеатров и целого ряда магазинов, а также запретить посещение спортивных мероприятий в том числе и людям, у которых есть «ковид-паспорт» (выдается прошедшим вакцинацию или переболевшим коронавирусом).