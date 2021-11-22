Австрия на три недели уходит на четвертый локдаун за пандемию COVID-19

Общенациональный локдаун для всех жителей начинается в понедельник в Австрии из-за критической ситуации, вызванной рекордной заболеваемостью COVID-19. Четвертый локдаун стал следствием четвертой волны пандемии и вводится с целью избежать коллапса системы здравоохранения из-за высокой загруженности медицинских учреждений больными ковидом. Ограничения продлятся предварительно три недели и должны завершиться 13 декабря, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Локдаун распространяется на все сферы общественной жизни. Приостанавливают работу культурные учреждения, торговые центры, отели, закрываются рождественские ярмарки, салоны красоты и массажа, объекты общественного питания могут обслуживать клиентов только навынос, отменены массовые мероприятия. При этом родители могут не отправлять в школу и детские сады детей. Вводится ограничение на выход из дома: покидать квартиры можно, например, для похода на работу, учебу, прогулку, за покупками в супермаркет, оформления государственных услуг или документов.

Работодателям предписано перевести работников на дистанционный формат. Правительство вводит строгий масочный режим во всех закрытых помещениях. Необходимо соблюдать дистанцию и не встречаться с посторонними. Работать в локдауне будут только объекты первой необходимости: супермаркеты, аптеки, банки, транспорт, почта, салоны связи, клиники, автосервисы, службы доставки и так далее. Кроме того, для посещения пресс-конференций журналистам дополнительно к сертификату о вакцинации или переболевшего требуется прикладывать актуальный отрицательный результат ПЦР-теста. Матчи профессиональных футбольных первенств разрешено проводить без зрителей.

Правительство, исходя из развития ситуации с заболеваемостью, планирует отменить локдаун с 13 декабря для привитых и переболевших. Ограничения с этого дня продолжат действовать только для непривитых. Жесткие меры должны способствовать тому, чтобы в случае потенциального улучшения обстановки привитые и переболевшие смогли без ограничений встретить Рождество и Новый год.

За время локдауна правительство планирует увеличить охват населения массовой вакцинацией от коронавируса. Несмотря на то, что в Австрии привито почти 70% жителей, власти объявили о плане вести обязательную вакцинацию с февраля 2022 года. В настоящее время ведется подготовка к этому нововведению. Уже известно, что за отказ от обязательной вакцинации будет предусмотрен административный штраф, но предполагаются и исключения по медицинским показаниям.