Цена на газ в Европе продолжает держаться ниже $1000 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе на биржевых торгах во вторник продолжает держаться ниже $1000 за 1 тыс. кубометров второй день подряд. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах находится на уровне $988 за 1 тыс. куб. м или 85 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет около 1%.