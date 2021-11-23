Цена на газ в Европе продолжает держаться ниже $1000 за 1 тыс. куб. м

Европа 23 ноября 2021 11:42 (UTC+04:00)
Цена на газ в Европе продолжает держаться ниже $1000 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе на биржевых торгах во вторник продолжает держаться ниже $1000 за 1 тыс. кубометров второй день подряд. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах находится на уровне $988 за 1 тыс. куб. м или 85 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет около 1%.

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