В Норвегии упал учебный легкий самолет
Учебный легкий самолет потерпел крушение в районе Тведален в норвежском Ларвике во вторник утром, никто из находившихся на борту не выжил. Об этом сообщила телекомпания NRK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Надежды найти выживших, к сожалению, нет", - сказал глава отдела полиции в Ларвике Тур Эриксен.
На борту было три человека - инструктор и двое учеников.
Информацию о крушении полиция получила от очевидца. Самолет упал в лесном массиве, и, по данным полиции, его фюзеляж полностью разрушен.
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