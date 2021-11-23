В Норвегии упал учебный легкий самолет

Учебный легкий самолет потерпел крушение в районе Тведален в норвежском Ларвике во вторник утром, никто из находившихся на борту не выжил. Об этом сообщила телекомпания NRK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надежды найти выживших, к сожалению, нет", - сказал глава отдела полиции в Ларвике Тур Эриксен.

На борту было три человека - инструктор и двое учеников.

Информацию о крушении полиция получила от очевидца. Самолет упал в лесном массиве, и, по данным полиции, его фюзеляж полностью разрушен.