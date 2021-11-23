Цена газа в Европе закрепилась выше $1060
Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов во вторник закрепилась выше $1060 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке в $1063 за 1 тыс. куб. м, или €91,35 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). В пике стоимость газа сегодня доходила до $1081.
Общий рост цены газа в Европе с начала дня составил 8,7%.
Ранее утром стоимость газа в Европе превысила $1000 за 1 тыс. куб. м.
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