Цена газа в Европе закрепилась выше $1060

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов во вторник закрепилась выше $1060 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке в $1063 за 1 тыс. куб. м, или €91,35 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). В пике стоимость газа сегодня доходила до $1081.

Общий рост цены газа в Европе с начала дня составил 8,7%.

Ранее утром стоимость газа в Европе превысила $1000 за 1 тыс. куб. м.