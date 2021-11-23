В Чехии запретили выгул домашней птицы

Государственная ветеринарная инспекция Чехии запретила со вторника на птицеводческих фермах и приусадебных хозяйствах жителей республики выгул домашней птицы под открытым небом. Об этом сообщило Чешское радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данное решение принято в связи с распространением в стране птичьего гриппа. До снятия ветеринарами данного запрета домашняя птица должна содержаться в предназначенных для этого закрытых помещениях. Исключение сделано для хозяйств по разведению страусов и содержателей голубятен, питомцы которых могут находиться вне помещений.

Нарушителям запрета грозят штрафы. Для юридических лиц они установлены в размере до 2 млн крон (около 80 тыс. евро), для физических лиц - до 100 тыс. крон (примерно 4 тыс. евро).