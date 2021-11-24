Промышленники ФРГ сообщили об ухудшении ситуации во многих отраслях экономики из-за ковида

Президент Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Петер Адриан предупредил о стремительном ухудшении ситуации во многих отраслях экономики ФРГ, обусловленном резким увеличением уровня заболеваемости COVID-19. Такое заявление он сделал в среду агентству DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рост фондовых рынков не должен скрывать того факта, что большая часть экономики Германии уже вновь находится в очень печальном положении", - отметил Адриан. Многие самозанятые, предприятия малого и среднего бизнеса в настоящее время переживают упадок, а не развитие собственного бизнеса. "С отменой рождественских ярмарок и рынков целые отрасли переживают сценарий, аналогичный прошлогоднему", - резюмировал президент DIHK.

Это, по его словам, в основном затрагивает те предприятия, у которых обычно 30, 40 или более процентов продаж приходятся на эти недели. Вместе с тем он подчеркнул, что тот факт, что компании могут компенсировать текущие убытки только благодаря господдержке, "не является ни утешением, ни помощью". Тем не менее Адриан заметил, что решение федеральных властей о продлении до конца марта программы господдержки компаний и частных предпринимателей в связи с пандемией является абсолютно верным. "Но каждый в бизнесе знает, что это не устойчивая экономическая модель в долгосрочной перспективе", - подытожил президент DIHK.

В 2020 году экономика Германии столкнулась с двумя локдаунами. Государство выделило многомиллиардные субсидии на поддержку бизнеса. В этих целях парламент специально отменил так называемое правило долгового тормоза, которое запрещает тратить из бюджета больше, чем в него поступает.

Пандемия привела к снижению многих ключевых экономических показателей в Германии. В частности, на 8,5% сократились объемы промышленного производства, на 4,6% понизился ВВП, на 9,3% - импорт, на 7,1% - экспорт. Расходы бюджета Германии в 2020 году превысили доходы на 4,4% ВВП, или на €139,6 млрд.