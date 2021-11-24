Цена газа в Европе поднялась выше $1080 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду поднялась выше $1080 за 1 тыс. куб. м. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке в $1082 за 1 тыс. куб. м, или €93 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост цены газа в Европе по сравнению с закрытием торгов накануне составляет 2%.