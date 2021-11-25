Во Франции ношение масок станет обязательным на рождественских ярмарках

Власти Франции ужесточают требования по ношению медицинских масок на фоне роста заболеваемости COVID-19: теперь они станут обязательны не только в закрытых помещениях, но и на рождественских ярмарках. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Париже министр здравоохранения Франции Оливье Веран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Завтрашний декрет сделает обязательным ношение масок во всех закрытых помещениях, в том числе и тех, куда для входа требуется санитарный пропуск. В ближайшие часы будут даны более подробные разъяснения по условиям и списку заведений", - сообщил он. "Префекты также будут наделены правом вводить обязательное ношение масок на открытых мероприятиях, таких как рождественские ярмарки или уличные рынки", - добавил он.

Для входа на эти мероприятия потребуется санитарный пропуск. Учитывая новые требования, лица старше 65 лет должны будут пройти в обязательном порядке ревакцинацию, чтобы попасть туда, поскольку без бустерной дозы их QR-коды аннулируются с 15 декабря. Кроме того, после 29 ноября те, кто еще не привился, должны будут сдавать ПЦР тест за 24 часа до мероприятия, а не за 72, как это требуется сейчас.