Еврокомиссия предложит ЕС приостановить полеты из юга Африки из-за нового штамма COVID

Еврокомиссия (ЕК) предложит ЕС приостановить авиасообщение со странами южной части Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса. Об этом сообщила в пятницу председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия предложит, в тесной координации с государствами-членами, применить экстренный тормоз и прекратить авиаперелеты из южного региона Африки из-за штамма коронавируса B.1.1.529", - говорится в сообщении.