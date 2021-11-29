В Австрии подтвердили выявление первого заразившегося штаммом "омикрон"

Первый случай заражения человека новым штаммом коронавируса "омикрон" официально подтвержден в Австрии. Об этом сообщило в понедельник правительство федеральной земли Тироль, где 27 ноября был зафиксирован первый подозрительный случай заражения привитого путешественника после возвращения из Африки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наличие B.1.1.529 подтверждено теперь министерством здравоохранения", - говорится в распространенном заявлении региональных властей.

В воскресенье вирусолог Медицинского университета Инсбрука Доротее фон Лаер сообщала австрийскому телевидению, что случай заражения из Тироля подтвердился. Официальной информации из Минздрава на этот счет не было. По информации вирусолога, австрийские специалисты изучают еще 30 подозрительных случаев на предмет подтверждения.

В понедельник отдельные регионы Австрии уже сообщают о выявлении других подозрительных случаев.

С 27 ноября Австрия ограничила авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини из-за распространения в этих странах новой мутации коронавируса. Въезд из этих государств разрешен только австрийским гражданам, которые после приезда должны соблюдать 10-дневный карантин, сдать ПЦР-тест и зарегистрироваться в качестве прибывшего из региона распространения мутации коронавируса.