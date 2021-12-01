ЕК призвала страны ЕС быть готовыми ввести любые ограничения на поездки из-за "омикрона"

Страны Евросоюза должны быть готовы к введению любых ограничений на поездки из-за омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в среду в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ЕС и странам-членам следует продолжать осуществлять совместную стратегию по ограничению въезда из-за варианта [коронавируса] "омикрон" в ЕС с регулярным ежедневным пересмотром основных ограничений на поездки. ЕС и государства-члены должны быть готовы ввести все необходимые меры контроля", - отмечается в нем.