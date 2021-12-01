Джонсон не исключил выход Великобритании из Европейской конвенции по правам человека

Великобритания может рассмотреть выход из Европейской конвенции по правам человека для более эффективного решения проблемы с нелегальной миграцией в районе пролива Ла-Манш. Об этом в среду заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, мы изучим все варианты действий на правозащитном треке", - указал глава правительства, отвечая на вопрос депутата от правящей Консервативной партии Эндрю Росинделла о том, готово ли правительство выйти из Европейской конвенции по правам человека, которая, по мнению парламентария, "ограничивает страну в деле борьбы с нелегальными мигрантами, пытающимися добраться до Великобритании через Ла-Манш", и "защищает преступников".

Джонсон подчеркнул, что МВД в ближайшее время внесет на рассмотрение депутатов поправки в закон о государственной границе, которые будут нацелены на ужесточение наказания для тех, кто прибывает в Великобританию нелегальным способом. Кроме того, как ранее утверждали британские власти, лица, оказывающие услуги по нелегальной перевозке мигрантов, после законодательных изменений могут быть пожизненно отправлены за решетку. В ходе выступления в парламенте премьер-министр призвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера поддержать инициативы кабмина.