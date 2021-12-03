Германия вводит более строгие ограничения для непривитых от COVID-19 людей

БАКУ /Trend/ - В целях борьбы с четвертой волной пандемии коронавируса COVID-19 Германия введет более строгие правила для непривитых людей.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, так называемые правила 2G («geimpft» вакцинированный или «genesen» переболевший коронавирусом), одобренные федеральным правительством и правительствами земель, будет применяться в отношении объектов розничной торговли, а это означает, что только вакцинированные и переболевшие смогут делать покупки в магазинах. Однако магазины с товарами первой необходимости будут исключениями из этого правила.

«Ситуация в нашей стране серьезная», - заявила и.о. канцлера Ангела Меркель во время пресс-конференции после встречи с ее ожидаемым преемником Олафом Шольцем и главами правительств федеральных земель.

Меркель подчеркнула, что более строгие меры в отношении COVID-19 являются «актом национальной солидарности», который необходим для сокращения числа инфицированных и ослабления давления на систему здравоохранения страны.