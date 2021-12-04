Франция усилила контроль на границе для борьбы с распространением коронавируса

Европа 4 декабря 2021 06:17 (UTC+04:00)
Франция усилила контроль на границе для борьбы с распространением коронавируса

Французские власти усиливают контроль на границе для борьбы с распространением COVID-19 и вводят дополнительную категорию стран с наиболее тяжелой санитарной ситуацией. Об этом говорится в сообщении, размещенном в ночь на субботу на странице МИД Франции в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все лица старше 12 лет при въезде на территорию Франции должны представить тест ПЦР или антигенный тест", взятый не позднее 48 часов или 24 часов в зависимости от конкретных условий, отмечается в сообщении.

Новые правила вступают в полночь 4 декабря по местному времени (02:00 мск), сообщили в МИД.

Кроме того, во Франции вводится дополнительный цвет для обозначения стран с крайне тяжелой ситуацией с распространением COVID-19 и в частности нового штамма "омикрон". Алым цветом помечены в 10 стран, в том числе ЮАР, Ботсвана, Лесото и Зимбабве.

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