Полиция задержала 58 человек во время акций ковид-диссидентов в Берлине

В общей сложности 58 человек были задержаны в Берлине во время прошедших в субботу различных акций противников коронавирусных ограничений; пострадали два стража правопорядка. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье полиция германской столицы.

"В общей сложности полицейские в ходе вчерашней операции задержали 58 человек - 22 женщины и 36 мужчин. Два сотрудника получили легкие травмы, но смогли продолжить работу", - говорится в сообщении правоохранительных органов. Правопорядок в Берлине обеспечивали около 650 полицейских.