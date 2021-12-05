В Бельгии сотни людей вышли на акцию протеста против коронавирусных ограничений

Сотни людей прошли маршем по центру Брюсселя в воскресенье, 5 декабря, в знак протеста против ужесточения коронавирусных ограничений в Бельгии, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

С криками «Свобода! Свобода!» и транспарантам с надписью «Вместе за нашу свободу, права и наших детей» люди прошли маршем к штаб-квартире Европейского Союза.

Уточняется, что в акции приняли участие пожарные. Протестующих стали разгонять водометами и светошумовыми шашками. Наиболее активные участники протеста забрасывали стражей порядка петардами и пустыми бутылками.

В пятницу, 3 декабря, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро объявил, что детские сады и начальные школы закроются на сезон отпусков на неделю раньше, и теперь дети должны носить маски с 6 лет. Ранее власти закрыли ночные клубы, а барам и ресторанам предписали заканчивать работу в 23:00 в течение трех недель.