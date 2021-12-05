Кандидат в президенты Франции Земмур подвергся нападению на предвыборном митинге
Кандидат в президенты Франции, радикальный полемист правых взглядов Эрик Земмур подвергся в воскресенье нападению на своем первом предвыборном митинге в парижском пригороде Вильпент. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Земмур в сопровождении охраны и журналистов двигался по залу к трибуне, когда неожиданно на него набросился выбежавший из группы зрителей человек. Он с силой обхватил руками голову кандидата, пытаясь повалить его на землю. Нападавший был сразу же задержан охраной, которая вывела его из зала. Он взят под стражу за умышленное насилие.
Как сообщили телеканалу источники в полиции, злоумышленник известен стражам порядка в связи с различными правонарушениями. Причины его нападения неизвестны.
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