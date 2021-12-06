Цена газа в Европе в ходе торгов опускалась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник опускалась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась сегодня до $994 за 1 тыс. куб. м., или €85,1 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общее снижение стоимости газа в Европе за день составляет более 4%.