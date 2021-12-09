Британия вводит систему COVID-пропусков для мероприятий с большим числом людей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении системы COVID-пропусков в те заведения, где могут собираться сотни человек, сообщает в среду The Guardian, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы вводим в обязательном порядке COVID-пропуска в ночные клубы и заведения, где собирается большое количество людей, включая заведения, которые вмещают более 500 человек в закрытом помещении, и на открытом пространстве с сидячими местами для более чем 4 тыс. человек, а также в любые другие заведения, которые вмещают более 10 тыс. человек", - приводит газета его слова.

Правило вступит в силу 10 декабря.

Также британцы в обязательном порядке должны будут носить маски в общественных местах, включая театры, рестораны и кинотеатры. С понедельника 13 декабря британцам рекомендуется работать удаленно из дома.