МИД Франции: Переговоры с Ираном должны обеспечить нераспространение ядерного оружия

Франция будет добиваться выполнения принципов Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ходе переговоров с Ираном по его ядерной программе. Об этом заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на совместной пресс-конференции с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы (Франция и ФРГ) обеспокоены негативной динамикой в переговорах с Ираном [по ядерной сделке]. Мы приложим усилия, чтобы добиться соблюдения договора о нераспространении [ядерного оружия, ДНЯО]. Мы будем действовать при поддержке ЕС и ООН", - сказал Ле Дриан.

Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана в его первоначальном виде с апреля в Вене. Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. Переговоры возобновятся в четверг, когда в Вене пройдет заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки".