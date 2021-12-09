В Латвии официально подтвердили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса официально подтверждены в Латвии. Об этом в четверг сообщает местное агентство LETA со ссылкой на руководителя Национальной референтной лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы Сергея Никишина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Национальная референтная лаборатория Рижской Восточной клинической университетской больницы подтвердила первые два случая омикрон-штамма. Еще три образца в настоящее время секвенируются, а еще один недавно прибыл.

Латвийская "Лаборатория Э. Гулбиса" 6 декабря сообщила, что в республике зарегистрированы первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса, однако окончательно это должна была подтвердить Национальная референтная лаборатория после секвенирования. Образцы были сданы 4 декабря людьми, прибывшими в Рижский международный аэропорт с крупного международного мероприятия в Хальмстаде (Швеция) рейсом авиакомпании AirBaltic Копенгаген - Рига.