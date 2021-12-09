Франция инициирует реформу Шенгенской зоны - Макрон

Европа 9 декабря 2021 23:17 (UTC+04:00)
Франция инициирует реформу Шенгенской зоны - Макрон

Франция намерена изменить правила Шенгенской зоны, защитить внешние границы ЕС и добиться лучшей координации в вопросах борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон во время презентации приоритетов Франции на период своего полугодового председательства в Совете ЕС, которое начинается в январе 2022 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В период нашего председательства мы инициируем реформу Шенгенской зоны по двум направлениям. Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной, для которого, как в случае с зоной евро, будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров. Кроме того, мы должны усилить контроль на наших внешних границах и обеспечить их защиту - это одно из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах ЕС", - заявил он.

"Во-вторых, это создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе. Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex, <...> а также на подкрепления полицейских и жандармов из других стран содружества", - добавил он.

Глава государства отметил, что подобные кризисные ситуации "совсем недавно наблюдались на границах ЕС". Однако, по мнению Макрона, реакция на запросы оказавшихся в трудном положении стран была "слишком медлительной" и недостаточно скоординированной, поэтому и нужно создать единый механизм.

Говоря о борьбе с нелегальной миграцией, Макрон отметил, что в период председательства Франции будет налажен более плотный контакт со странами, откуда прибывают нелегальные мигранты, чтобы обеспечить их оперативное возвращение на родину в случае отказа в предоставлении убежища на территории ЕС.

Европейский суверенитет

Европа должна иметь свободу принятия решений, и Франция в период своего председательства в Совете ЕС будет работать над усилением европейского суверенитета, заявил Макрон. "Если резюмировать в одной фразе цель нашего председательства в ЕС, то это сделать Европу более суверенной. Перевести Европу от сотрудничества внутри наших границ к Европе, которая имела бы силу в мире, была бы полностью независимой и самостоятельно распоряжалась своей судьбой".

По его словам, подобная независимость возможна, прежде всего, за счет защиты внешних границ ЕС. Причем как за счет реформы шенгенской зоны и усиления координации при реагировании на кризисные ситуации, так и за счет проработки европейской системы обороны.

"С 2017 года мы добились значительного прогресса при реализации наших планов в сфере европейской обороны. Нам необходимо перейти к более рабочей фазе этого проекта", - сказал президент. Он отметил, что Евросоюзу необходима собственная "концепция европейского стратегического суверенитета", и председательство Франции позволит четко определить угрозы и задачи, которые стоят перед содружеством. "Итог этих стратегических дискуссий, запущенных под председательством ФРГ, будет подведен на заседании Совета ЕС в марте", - уточнил французский лидер

"Такая концепция, которая казалась немыслимой четыре года назад, позволит нам подтвердить, что мы, европейцы, вне зависимости от участия или неучастия в НАТО, сталкиваемся с общими угрозами и имеем общие цели", - пояснил Макрон. По его словам, проделать такую работу важно в преддверии предстоящего в июне саммита НАТО в Мадриде.

Макрон считает, что страны ЕС должны разработать общую концепцию европейского стратегического суверенитета. Евросоюзу необходима собственная "концепция европейского стратегического суверенитета", отметил он. "Такая концепция, которая казалась немыслимой четыре года назад, позволит нам подтвердить, что мы, европейцы, вне зависимости от участия или неучастия в НАТО, сталкиваемся с общими угрозами и имеем общие цели", - пояснил Макрон.

По его словам, проделать такую работу важно в преддверии предстоящего в июне саммита НАТО в Мадриде.

Институт гражданской службы

Макрон рассчитывает укрепить практику гражданской службы в ЕС для всех граждан младше 25 лет. "Мы должны пойти дальше в вопросе европейской гражданской службы сроком шесть месяцев для всех, кому меньше 25 лет, - заявил Макрон. - Я бы хотел, чтобы мы добились конкретного и устойчивого применения этой практики в период нашего полугодового председательства".

Данная инициатива подразумевает участие граждан от 16 до 25 лет в широком спектре проектов: от природоохранной деятельности до профилактики наркомании. Волонтерские программы являются обязательными для выполнения, однако согласие на участие в них дается добровольно.

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