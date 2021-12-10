Макрон призвал не политизировать олимпийское движение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не следует политизировать отношение к проведению зимних Олимпийских игр в Китае, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я думаю, что не надо политизировать эту тему. Особенно с целью принять совсем незначительные и символические меры", - сказал Макрон в четверг на пресс-конференции в Париже, говоря о решении некоторых стран не направлять на Игры официальные лица.

По его словам, когда речь идет о бойкоте Олимпиады, имеется в виду не направлять на соревнования своих спортсменов, как это было в случае московских летних Олимпийских игр в 1980 году. Однако ему еще не довелось слышать, что кто-то в мире не пошлет своих спортсменов в Китай.

"То есть говорят о куда более символических вещах", - отметил президент, отвечая на вопрос о том, присоединится ли Франция к дипломатическому бойкоту Олимпиады.

"Я предпочитаю вести работу с Международным олимпийским комитетом, чтобы хартия, защищающая спортсменов, учитывая, что произошло в последние недели, соблюдалась, и чтобы действительно была оказана помощь. Международному олимпийскому комитету надлежит проделать работу с целью защитить всех спортсменов, чтобы правила олимпийского движения действовали повсюду в мире", - продолжил Макрон.

Затем, по его словам, должна быть дана оценка развития ситуации совместно с другими европейскими странами и МОК. Он считает, что следует либо объявить о полном бойкоте и неучастии спортсменов, либо должны быть предприняты полезные действия. "Как всегда в международных вопросах, я выступаю за действительно полезные меры", - объяснил он.

По его мнению, надо работать с участием МОК, его президента Томаса Баха, представителя Китая в МОК и с теми, кто имеет отношение к организации игр, министрами и европейскими партнерами. В итоге будет видно, какое решение следует принять в ближайшие недели.

"Во-первых, не будем политизировать олимпийское движение. А кроме того, будем придерживаться требований, чтобы все спортсмены в мире были защищены и сохраняли бы свою независимость", - резюмировал Макрон.