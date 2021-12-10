В Евросоюзе назвали условия восстановления дипмиссии в Афганистане

Страны Европейского союза (ЕС) назвали условия восстановления дипломатического присутствия в Афганистане, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Как заявили «Известиям» в МИД Нидерландов, присутствие миссии в Кабуле во многом будет зависеть от ситуации в сфере безопасности.

В министерстве иностранных дел Франции пояснили, что о признании движения «Талибан» речь не идет, однако вопрос о возобновлении работы дипмиссии изучается европейскими институтами.

«Присутствие Евросоюза в Кабуле ни в коем случае не будет означать признание власти талибов, от которых страны ЕС и все международное сообщество все еще ждут отклик на ожидания, изложенные Советом Безопасности ООН», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД Нидерландов добавили, что дипломатическое присутствии Евросоюза в Афганистане позволит наладить работу консульских услуг и оказание гуманитарной помощи населению.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что европейское представительство в ближайшем будущем вернется в Кабул, поскольку в этом заинтересованы обе стороны.