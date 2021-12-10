Иск Трампа о запрете раскрытия документов о штурме Капитолия отклонен

Федеральный апелляционный суд в пятницу отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в его попытке заблокировать передачу документов Белого дома комитету Палаты представителей, расследующему события 6 января, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В постановлении коллегия из трех судей отклонила различные аргументы Трампа в пользу отказа в предоставлении документов.

Судья Патрисия Миллетт заявила, что у Конгресса были "исключительно жизненно важные интересы" в изучении событий 6 января. По ее мнению, нынешний президент Джо Байден принял "тщательно обоснованное" решение о том, что документы отвечают общественным интересам, поэтому не следует ссылаться на привилегии исполнительной власти.

"В переданном нам отчете бывший президент Трамп не предоставил суду оснований для отмены решения президента Байдена, а также соглашения и договоренностей, достигнутых между политическими ветвями власти по этим документам", - говорится в заключении.

Апелляционный суд постановил, что судебный запрет, который помешал Национальному архиву передать документы, истечет через две недели или в том случае, если Верховный суд вынесет решение по ожидаемой апелляции Трампа.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, в результате беспорядков пять человек погибли. За несколько часов до этих событий Трамп обратился к демонстрантам в Вашингтоне с заявлением, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. По его мнению, демократ Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.