Хорватия перейдет на евро с 1 января 2023 года

Хорватия перейдет на использование евро в качестве основной денежной единицы в стране с 1 января 2023 года. Об этом заявил в пятницу, выступая на конференции "Хорватия как часть еврозоны" в Ровине, вице-премьер страны, министр финансов Здравко Марич, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"1 января 2023 года в ночь мы переходим на евро, и еще две недели продлится двойной оборот денежных средств, граждане смогут платить и в кунах, а после этого - только в евро, - приводит слова Марича национальное телевидение HRT. - Период двойного указания цен в кунах и евро продлится как минимум один год".

По словам главы Минфина, официальное объявление о вступлении Хорватии в еврозону ожидается в середине 2022 года. При этом Марич обратил внимание на необходимость за короткий период вывести из оборота почти 1,1 млрд монет (куны и липы), а также 500 млн банкнот (кун).

Наряду с этим правительство, министерства и другие профильные ведомства в целях обеспечения перехода страны на использование евро должны адаптировать около 40 законов и 70 различных сопутствующих актов.