В Британии допустили 1 млн случаев заражения «Омикрон»-штаммом к концу года

В Великобритании «Омикрон»-штамм коронавируса может стать доминирующим к концу года. Об этом сообщил глава минздрава страны Саджид Джавид во время выступления в парламенте, передает Trend со ссылкой на Известия.

Уточняется, что такие показатели возможны, если скорость распространения вируса сохранится на нынешнем уровне.

«UKHSA (Агентство по безопасности в области здравоохранения страны) также оценивает, что при нынешней наблюдаемой скорости удвоения (количества заражений), составляющей от двух с половиной до трех дней, к концу этого месяца число инфицированных может превысить миллион», — цитирует слова Джавида The Guardian.

Он также отметил, что теперь с уверенностью можно сказать, что «Омикрон» гораздо более заразен, чем «Дельта». Однако, по словам министра, о новом варианте вируса еще многое предстоит узнать.