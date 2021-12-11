Новый глава Минздрава ФРГ поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса

Всеобщая обязательная вакцинация от коронавируса в Германии может стать одним из инструментов борьбы с пандемией. Об этом заявил новый министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах в интервью еженедельнику Der Spiegel, которое опубликовано в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Цель обязательной вакцинации - достучаться до тех, кого не убедили медицинские аргументы", - сказал он. По словам министра, омикрон-вариант будет распространяться и в Германии, поэтому ревакцинация приобретает еще более важное значение.

"Обязательная вакцинация наряду с успешной бустерной кампанией относится к двум вещам, которые помогут нам преодолеть кризис", - добавил Лаутербах. По его словам, тому, кто попытается избежать обязательной вакцинации, будет грозить штраф.

Прошлое правительство Ангелы Меркель утверждало, что не собирается вводить обязательные прививки. Однако ближе к концу срока ее полномочий власти все чаще стали говорить о том, что без этого не обойтись. Новый кабмин исходит из того, что соответствующий закон будет принят ближе к весне. На данный момент в Германии прививка от коронавируса обязательна лишь для медперсонала.