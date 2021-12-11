В Словакии выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
Первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Словакии.
Об этом в субботу сообщило Словацкое телевидение со ссылкой на министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, заразившиеся жители Словакии недавно прибыли в республику с юга Африки. Там они посетили несколько стран. Болезнь, вызываемая коронавирусом, у них протекает в легкой форме.
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