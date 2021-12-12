В Германии ревакцинировались более 18 миллионов человек
По данным Института имени Роберта Коха 10 декабря в Германии почти 70% населения привились двумя прививками. Об этом пишет Deutsche Welle, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
В общей сложности ревакцинацию в Германии прошли 18,7 млн человек, что соответствует примерно 22,5% населения страны.
По данным Института имени Роберта Коха, по меньшей мере 57,8 млн человек, или 69,5% населения сделали две прививки, которые являются необходимой защитой от коронавируса. По крайней мере 60,3 млн человек (72,5 процента) сделали хотя бы одну прививку.
С другой стороны, на сегодняшний день не привиты от коронавируса 22,8 млн человек, что соответствует 27,5% населения, их них 4 миллиона - это дети в возрасте до 4 лет.
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