Во Франции заявили о приближении пика пятой волны коронавируса
Глава Минздрава Франции Веран заявил о приближении пика пятой волны COVID-19, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране остается на высоком уровне. В интервью газете Le Parisien он сообщил, что Франция приближается к пику пятой волны COVID-19.
По его словам, в начале текущей недели медицинскими службами было зафиксировано более 70 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. При этом на протяжении последних десяти дней фиксируется снижение темпов роста заболеваемости.
Веран предостерег от поспешных выводов и отметил, что в ближайшие дни необходимо будет убедиться, что заболеваемость пошла на спад.
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