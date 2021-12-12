Новая Каледония в третий раз осталась в составе Франции

Граждане Новой Каледонии в ходе референдума в третий раз отказались от идеи независимости. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Жители Новой Каледонии приняли решение остаться в составе Франции. Они это решили свободно», — подчеркнул государственный лидер. Он отметил, что благодаря выбору населения страны Пятая республика стала еще более прекрасной.

По словам Макрона, в истории Новой Каледонии начинается новый этап. Он заключил, что результаты референдума доказывают приверженность граждан ранее достигнутым договоренностям.

Новая Каледония — особое административно-территориальное образование Франции, расположенное на островах в Тихом океане недалеко от Австралии. На его территории проживают около 175 тысяч граждан. По результатам всеобщих референдумов 2018 и 2020 годов граждане Новой Каледонии также отказывались от независимости. При этом в 2021-м наблюдалась крайне низкая явка на участки голосования.