У трети заразившихся коронавирусом в Лондоне выявлен "омикрон"

Европа 13 декабря 2021 01:31 (UTC+04:00)
У трети заразившихся коронавирусом в Лондоне выявлен "омикрон"

К настоящему моменту треть всех случаев заражения COVID-19 в Лондоне вызвана штаммом коронавируса "омикрон". Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает BBC News со ссылкой на министра образования Великобритании Надхима Захави.

По его словам, также известно о первых госпитализациях зараженных омикроном в Великобритании.

BBC News напоминает, что по состоянию на воскресенье в Великобритании было зарегистрировано 3137 подтвержденных случаев заражения вариантом "омикрон". Смертей от этого штамма в стране пока не было зафиксировано.

Захави добавил, что двух доз вакцины недостаточно для защиты от "омикрона", и призвал сограждан пойти на ревакцинацию. С понедельника получить третью дозу вакцины смогут британцы в возрасте 30 лет и старше.

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