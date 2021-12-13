Джонсон предупредил Британию о лавинообразном наступлении "омикрона"

Великобританию ждет лавинообразное наступление штамма "омикрон". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, предупредил население премьер-министр страны Борис Джонсон в телевизионном обращении к нации .

Джонсон подчеркнул, что справиться с этим можно лишь при помощи программы ревакцинации. Он обратил внимание на то, что прививка двумя дозами не является столь эффективной против нового штамма, поэтому требуется третья. Джонсон пообещал, что ревакцинация станет доступна для всех жителей Великобритании уже к Новому году, сообщили в Guardian.

При этом премьер-министр отметил, что еще рано делать окончательные выводы о заразности нового штамма.

"Я знаю, что некоторые люди предлагают подождать и выяснить, нужна ли ревакцинация. Вдруг новый штамм не столь суров. Мой ответ – ревакцинация нужна. Не думайте, что "омикрон" вам не навредит. Вы или ваши близкие могут тяжело заболеть. В ЮАР за неделю число госпитализация выросло вдвое. И там, и в Великобритании есть госпитализированные с "омикроном", – заявил Джонсон.

Он заключил, что, если штамм не будет тяжелым, его стремительное распространение все равно создаст большую нагрузку на национальную систему здравоохранения.

Накануне число заболевших новым штаммом в Великобритании увеличилось в два раза, после чего минздрав страны объявил о повышении уровня опасности с третьего до четвертого (по пятибалльной шкале). По данным на 10 декабря, общее количество выявленных за день случаев коронавируса в Великобритании превысило 57 тысяч, став максимальным показателем с января.