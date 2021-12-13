Канцлер Германии заявил, что газ потеряет важность для ФРГ через 25 лет

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что импорт газа теряет важность для Германии, так как страна продолжает переход на декарбонизацию экономики, сообщает Trend со ссылкой на Газету.Ru.

По его словам, Германия к 2045 году планирует полностью отказаться от газа, нефти и угля, став климатически нейтральной страной.

«То есть через 25 лет мир будет таким, что вопрос транспортировки газа в ФРГ и Европу будет играть другую роль», - сказал канцлер.

Шольц отметил, что Германия продолжает сохранять приверженность тому, чтобы Украина транспортировала российский природный газ и в будущем, так как в данный момент этот ресурс имеет важное значение для энергетического перехода. Он напомнил, что Германия и США сделали заявление, в котором зафиксирована поддержка со стороны Берлина энергетической трансформации Украины.