Британцы до конца года смогут сделать третью прививку от COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил, что у всех жителей Англии в возрасте 18 лет и старше будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон", сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я боюсь, что сейчас мы сталкиваемся с чрезвычайной ситуацией в нашей борьбе с новым вариантом, "омикроном", и мы должны срочно укрепить нашу стену вакцинной защиты, чтобы обезопасить наших друзей и близких", - заявил Джонсон.

По его словам, нет никаких сомнений, что надвигается волна случаев "омикрона", и двух доз вакцины против COVID-19 становится недостаточно.

"Но хорошая новость заключается в том, что наши ученые уверены, что с помощью третьей дозы - бустерной - мы все сможем повысить наш уровень защиты", - отметил Джонсон.

Он сказал, что все взрослые, имеющие право на бустер, смогут сделать укол с понедельника. Для этого граждане должны быть старше 18 лет и получить вторую дозу вакцины не менее чем за три месяца до этого.

Ранее чиновники здравоохранения Великобритании намеревались открыть доступ к бустерным уколам для всех взрослых к концу января.