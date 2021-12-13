Британские авиакомпании назвали несоразмерными меры Лондона в связи с омикрон-штаммом

Ведущие британские авиакомпании считают "несоразмерными меры" правительства Соединенного Королевства в связи с появлением омикрон-штамма, которые могут нанести непоправимый ущерб отрасли. Такое мнение выразили в том числе руководители British Airways, Virgin Atlantic, Ryanair and EasyJet в открытом письме правительству Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хотя мы полностью осознаем необходимость принятия шагов для сдерживания первоначального воздействия штамма "омикрон", однако [считаем, что] в сфере авиапутешествий введены непропорциональные [угрозе] ограничения", - приводит в понедельник выдержки из обращения газета Financial Times.

Согласно новым мерам, авиапассажиры в Великобританию должны пройти ПЦР-тест на COVID-19 перед вылетом и после прибытия, что увеличивает расходы и усложняет поездки. Ранее полностью вакцинированные пассажиры должны были проходить только один тест - через два дня после прибытия. Последние шаги правительства включают также введение дорогостоящих карантинных размещений, которые наносят удар по авиакомпаниям, рассчитывавшим, что рождественские поездки начнут хотя бы как то компенсировать огромные убытки за время пандемии.

"Тестирование перед отъездом и по прибытии вряд ли повышает защиту от коронавируса, но создает новые препятствия на Рождество для семей и бизнеса, нанося серьезный ущерб туристической индустрии Великобритании", - говорится в послании.

Авиаперевозчики призвали отменить экстренное тестирование для полностью вакцинированных пассажиров, а также предоставить индивидуальные пакеты экономической поддержки. По их данным, продажи билетов из-за новых ограничений составляют сейчас лишь 30% ожидаемого спроса во время зимних праздников.