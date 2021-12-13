Глава МВД Германии призвала ужесточить регулирование Telegram для борьбы с ненавистью

Европа 13 декабря 2021 10:10 (UTC+04:00)
Глава МВД Германии призвала ужесточить регулирование Telegram для борьбы с ненавистью

Глава МВД Германии Нэнси Фезер выступила за ужесточение регулирования контента в мессенджере Telegram в целях борьбы с разжиганием ненависти, призывами к насилию и агитацией в интернете. Об этом она заявила в опубликованном в понедельник интервью медиагруппе Funke, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны действовать более решительно против травли, насилия и ненависти в интернете", - отметила Фезер. Она напомнила, что Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило против Telegram два дела о нарушении закона об улучшении правоприменения в социальных сетях, на которые оператор мессенджера не отреагировал. "Федеральное правительство не допустит такого", - предупредила министр. В настоящее время услуги обмена сообщениями не подпадают под действие закона об улучшении правоприменения в социальных сетях, поскольку они предназначены для индивидуального общения.

Благодаря Telegram теперь можно писать сообщения в публичных группах до 200 тыс. участников. Кроме того, по словам Фезер, на общедоступные каналы может подписаться неограниченное количество людей. Такого рода публичные каналы будут подпадать под такие же правила регулирования, как социальные сети Facebook и Twitter. "Это означает, что заведомо наказуемый контент должен быть удален в течение 24 часов, незаконный контент - в течение семи дней", - резюмировала министр, уточнив, что публичные каналы обязаны сообщать об этом в федеральное управление уголовной полиции.

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