У берегов Швеции столкнулись два грузовых судна

Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море у берегов Швеции, один из кораблей перевернулся. Об этом в понедельник сообщила телекомпания SVT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, перевернувшееся судно зарегистрировано в Дании, второе - в Великобритании. Проводится поисково-спасательная операция.

Информация о точном числе людей в экипажах кораблей не приводится.